Jean Francois GIANNI

Les divers métiers que j'ai eu le plaisir d'exercer au cours de ces 27 années, soit en tant que courtier (en assurances, puis en travaux) soit en tant que dirigeant de société, ou encore dernièrement en tant qu'administrateur de monument historique, ont toujours eu pour principe d'allier la polyvalence de l'activité avec le service aux clients ou prestataires d’une entité spécifique.



L’entité d’exercice des différents métiers était certes différente, mais en réalité la trame restait la même: relation avec la clientèle et prestataires, management d'entité et organisation d'événements. L’expérience retirée n’en étant que plus riche.



Aussi, je recherche désormais un métier en relation avec l’administration de patrimoine, que ce soit maîtrise de travaux pour la valorisation du bâtiment, gestion d’un bâtiment dans tous ses aspects de maintenance, sécurisation, assurances, contact avec les administrations ou organisation d’événements au sein d’un groupe.