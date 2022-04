Jean-François GIRÉ

CHEF-MONTEUR

Depuis l’âge de 7 ans, je voue une passion quasi fétichiste pour la musique à l’écran et tout ce qui se rapporte au western ainsi qu’à l’histoire de l’Ouest américain. À 15 ans, je quitte l’école pour absences répétées (j'ai trop hanté les cinémas de quartier au détriment des cours) ; durant 5 ans, je me lance aveuglément dans l'apprentissages des métiers de la restauration, un échec.

En 1968, je découvre les westerns à l’italienne de Sergio LEONE, c’est le grand "choc culturel" qui déterminera définitivement le choix de ma carrière : le montage.

1975-1977 : école de cinéma (C.L.C.F.) en section montage, élève de Jacqueline TARRIT.

1978-1983 : stagiaire et assistant-monteur avec les monteurs Pierre GILLETTE, Raymonde GUYOT, Jeannette KRONEGGER, Catherine BRASIER, Jean-Claude BONFANTI, Hervé de LUZE, Anita FERNÁNDEZ, Martine BARRAQUÉ, Martine ROUSSEAU, Jean-Bernard BONIS, Nicole PHILLIBERT, Gérard LE DÛ.

En 1983, rencontre déterminante avec les documentaristes Christophe de PONFILLY et Frédéric LAFFONT, je deviens leur monteur attitré durant 20 ans.





Mes compétences :

Montage vidéo

Scénario

Réalisation audiovisuelle

Ecriture