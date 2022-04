Jean-François GOGLIN

Conseiller national Systèmes d’Information de Santé pour la FEHAP (4170 sites sur l’ensemble du territoire national).

Conseil permanent du groupe Numérique et Santé de l'Académie de Médecine.

Concepteur de l'outil de gouvernance national du baromètre FEHAP des éditeurs qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI. Conception des modèles urbanisés du sanitaire et du médico-social.

En charge des travaux d'urbanisation et d'interopérabilité de la FEHAP.

Membre du comité de pilotage DGOS - Stratégie Hôpital Numérique

Membre de la commission Open Data mandatée par la DSSIS

Membre du groupe permanent conseil Numérique en Santé de l'Académie de Médecine

Membre du comité de pilotage FIDES

Membre du comité de pilotage ANAP sur les cahiers des charges

Membre du comité de pilotage ANAP - Hôpital 2012-Hôpital Numérique

Membre du groupe d'étude de l'ARS-IF sur les prérequis techniques de la télémédecine.

Expert auprès de l’ARS-IF au Plan Hôpital 2012 (modernisation du SI).

Membre du groupe Conseil Numérique et Santé de l'Académie Nationale de Médecine

Membre du comité de pilotage du salon HIT.

Membre du conseil Scientifique du salon HIT 2012.

Membre du conseil scientifique des HIT Awards 2012

Membre du conseil scientifique ANAP sur la télémédecine.

Membre du conseil scientifique de la FEHAP.

Membre du conseil scientifique Paris Région Lab

Egalement chef du service informatique interne de la FEHAP.

Formateur pour la FEHAP en urbanisation et schéma-directeur.



Directeur associé du cabinet Connective Santé, expert en systèmes d'information de santé, expert en stratégie, architecture, écosystèmes de santé, GHT, alignement du SI sur la stratégie, schéma directeur, urbanisation,interopérabilité, mise en place de dossiers patients ou de dossiers usagers informatisés interopérables, accompagnement au changement et décisionnel. Formateur depuis plus de 15 ans sur ces différents domaines.





Enseignant à l’Ecole Centrale de Paris (Mastère Ingénierie de l’information et des connaissances des organisations de Santé), à l’Université Marne la Vallée (Mastères 2 : Management des Services de Santé et Nouvelles Organisations et Réseaux de Santé), et à l’école Sup Technology (Mastère gouvernance du SI et urbanisation).

Membre du conseil scientifique de l’Ecole Sup Technology.

Auteur d’ouvrages de référence publiés aux éditions Hermès Science (« La cohabitation électronique», paru en janvier 2005, « Le datawarehouse, pivot de la relation client », paru en janvier 2001, « Du client-serveur au web-serveur » paru en 1999, « La construction du datawarehouse - du datamart au dataweb » paru en 1998).

Titulaire d’une tribune dans « Perspectives Sanitaires & Sociales », depuis 2009.

Auteur de nombreuses conférences tant en France qu’à l’étranger.



Intervention depuis 25 ans en qualité de conseil stratégique et opérationnel dans de multiples secteurs d'activités privés et publics au carrefour de l'information, du management de la décision, des processus d'organisation et des architectures de systèmes.



Mes compétences :

Cahier des charges

Schéma directeur

Santé

Organisation

Urbanisation

Décisionnel

Système d'Information

Audit

Conseil

Strategie

telesante

Politique de santé