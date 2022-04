Jean Francois GOURDON

Actuellement consultant en tourisme culturel à Versailles, mon rôle est de faire découvrir aux étrangers la culture et le savoir faire français à travers l'organisation d' événements uniques et confidentiels.



Spécialisé dans l'audit de risques, la création, l'optimisation, la gestion de programmes d'assurance pour les groupes industriels et commerciaux au niveau national et international, je m'efforce d'apporter mon expérience et mon expertise dans ce secteur qui ne bénéficie pas suffisamment de conseil dans la gestion des risques.



Risk & Insurance Manager au sein d'un groupe agro-alimentaire international pendant 4 années, J'ai aussi exercé le métier de courtier d'assurances IARD et conseil en gestion des risques d'entreprises pendant plus de 20 ans et successivement occupé les postes de Direction dans de grands cabinets de courtage, en charge du développement des activités liées aux sports et aux événements.



Mes compétences :

Assurance

Audit

Gestion du risque

Création

Conseil

Gestion de projet