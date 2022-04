Jean-François GOURVENEC

Chargé d'études MOA Intranet du Groupe (périmètre : Intranet Maia, pages wiki, plateformes de groupes, outil de gestion documentaire) au sein de la DSGCI (Direction du Secrétariat Général de la Communication Institutionnelle)



1 - Refonte ergonomique et fonctionnelle de l'Intranet MAIA (2013) : méthode AGILE

= > Animation groupes de travail, Maquettes, transmission des maquettes aux agences de com, sprint, recette, MEP, formation des utilisateurs)



2 - Refonte ergonomique et fonctionnelle de l'outil Wiki (2013-2014)

= > Animation groupes de travail, Maquettes, transmission des maquettes aux agences de com, sprint, recette, MEP, formation des utilisateurs)



3 - Assistance et animation des sessions de formation des utilisateurs sur l’ensemble des outils de ce périmètre (caisses locales, filiales, services centraux) : en continu depuis 2012

Environ 300 personnes formées à ce jour



4 - Outil de gestion documentaire ALFRESCO (2014)

= > Conception du support de formation et formations des contributeurs à ce nouvel outil

= > Migration technique (RDO) de l'ancienne sur la nouvelle solution



5 - Présentation, animation - auprès des différents directeurs des 35 entités du Groupe - du projet de communication d'entreprise horizons 2015 (2011-2014)

= > Leur faire réaliser un film et une fiche d'identité de présentation de leur entité





Autres tâches réalisées

*Sous-titrage des vidéos publiées dans le cadre de la mission handicap et formation du correspondant handicap informatique à cette technique

*Rédaction ponctuelle d'articles et reportages photos (ex : couverture route du rhum édition 2010...)sur la vie du Groupe

*Participation projet "évènementiel" : (soirée VIP cadres de direction, séminaire des cadres de direction, salon des maires..)





Mes compétences :

Intranet

Methode agile

Communication

Wiki

Blogs

Banque

Balsamiq

Programmation c

Html/css

Conception web