Jean-François GOUY

Riche de plus de 10 ans d’expérience dans l’agencement de commerces, je suis à votre écoute et vous accompagne au mieux dans la construction et l’élaboration d’un projet qui VOUS ressemble.



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Assistant maitrise d'ouvrage

Boulangerie

Commerçant

COMMERCE

Conseil

Création

Décorateur

Décoration

Design

ERP

magasin

Maîtrise d'ouvrage

Photomontage

PMR

Rénovation

restaurant

Sous traitant

Architecture d'intérieur

V-Ray

Sketchup

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Architecture

Vente