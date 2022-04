Jean-François GREZES

Animateur depuis plus de vingt ans, j’ai pratiqué mon métier en I.E.S. (internat éducatif et scolaire), en centre de vacances ou de loisirs. J’ai acquis une grande expérience dans l’accueil et l’accompagnement de groupes ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de projets divers, sportifs, artistiques ou culturels. En outre, membre d’associations sportives et culturelles, j’ai pu mettre à profit à de nombreuses reprises mes compétences dans la coordination d’équipe et le travail en réseau avec les nombreux acteurs locaux lors de projets évènementiels.

Rigoureux et consciencieux, je suis très impliqué dans mon travail et les missions qui me sont confiées. Attentif aux autres et à la cohérence du travail en équipe, j’ai le sens du management et de la communication. Sérieux et professionnel, j’ai le sens des responsabilités et de l’autorité. Soucieux d’être efficace et pertinent, j’aime à tirer profit des qualités et des compétences de tous les partenaires pour répondre au mieux aux objectifs du projet global..



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Communication

Organisation d'évènements