Régisseur pour la Mairie de Vertou, je suis en charge de la gestion technique et humaine d'un établissement culturel (Cour & Jardin).

Je suis également amené à régir et accompagner les différentes manifestations organisées par la municipalité.

Je viens d'un autre département (Pas de Calais) et j'aimerais me former un réseau professionnel en Loire Atlantique et en Vendée.