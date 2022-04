Jean-Francois GUERNE

Titulaire d'un diplôme d'ingenieur en informatique, je me suis spécialisé dans la sécurité des réseaux.

Après avoir effectué un stage ayant comme sujet "Développement d'une infrastructure à clefs publiques" chez Cap Gemini Ernst & Young à Nantes j'ai intégré EDS Answare en Septembre 2002.

Mes missions en tant qu'ingénieur réseaux et sécurité m'ont conduit à mener des projets chez des clients grands comptes.

Ainsi j'ai mis en place le processus d'industrialisation du déploiement des routeurs sur le réseau privé de La Poste (le plus grand réseau privé d'Europe).

Mon parcours m'a également mené à effectuer un audit sécurité de l'infrastrucutre bureautique de France Telecom.



Mon expérience d'un an à l'université du Colorado à Boulder (USA) m'a fortement motivé à me tourner vers l'international.



Mes objectifs à court ou moyen terme : Développer mes compétences réseaux et sécurité dans un contexte international.



Mes compétences :

Firewall

IDS

Linux

PKI

Sécurité