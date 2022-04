Bonjour,







Je me présente, je viens de terminer un roman de 416 pages, intitulé "Saint-Hubert se fâche" qu'on peut qualifier de roman du terroir; étant moi-même chasseur, mon but est de réhabiliter un peu la chasse, qui n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, à l'heure actuelle.



Le scénario se déroule en 1888-1889, dans le Dauphiné, près de chez moi, pas très loin de Bourgoin-Jallieu, Isère, côté terres froides. L'ensemble se présente comme une chronique au fil des saisons sur fond de chasse et de braconne, avec les ficelles des braconniers locaux et leurs chiens, mais aussi comme une restitution de la nature, des montagnes, des bois, des arbres, plantes, champignons... Sans oublier les éternelles querelles des locaux, du maire au journalier, qui ne se font pas de cadeaux, sous le regard des gendarmes complètement dépassés. Il y est question des derniers loups présents dans le département de l'Isère, près du lac de Paladru vers la fin du XIX siècle et plusieurs allusions à la bête du Gévaudan. Les personnages célèbres de la région ne sont pas oubliés, Champollion, Stendhal, Mandrin, de même que les écrivains du devant de la scène de l'époque Balzac, Mérimée, Maupassant, Zola...



Vous pouvez en lire un extrait d'une vingtaine de pages sur mon site :Array



Je pense que ce roman devrait plaire aux lecteurs de votre association et à leurs amis, chasseurs ou non. Je vous laisse le résumé de la couverture arrière, fait par un collègue écrivain :







A mi-chemin entre le village gaulois pour les querelles et Clochemerle pour la truculence du verbe, Jean-François Guillermard nous livre une chronique rurale d'un coin perdu dans le Nord-Isère, proche de Bourgoin, à la fin du XIX siècle, dans les années 1888-1889.



Les personnages existent là, sous nos yeux, le maire, le curé, les gendarmes... Il y a la mort, l'amour, les hommes qui refont le monde et les femmes qui les attendent à leur retour du bistrot, les rumeurs, les conflits, les secrets de famille, les compromissions. Egalement, une évocation par l'auteur des derniers loups présents dans la région. L'auteur fait aussi un tour d'horizon des moeurs de l'époque, des progrès de la médecine et de l'agriculture, des scandales politiques, des guerres et des conflits, également des écrivains les plus en vue de l'époque. Sans négliger le peuplement originel, qu'il détaille depuis la préhistoire en passant par les Celtes Allobroges pour arriver aux légendes qui courent sur le pays pendant l'ancien régime.



Mais, c'est surtout les aventures de quelques braconniers et hors-la-loi intenables qui ne s'en laissent pas conter, sous le regard du patron des nemrods, Saint-Hubert. Arriveront-ils à leurs fins ?



L'ensemble constitue en toute saison un hymne à la nature en liberté. Un éloge des montagnes, des bois, de la faune et la flore dans un milieu, à l'époque encore intact.











Bernard Françon











D'avance merci, Meilleurs sentiments.









Jean-François Guillermard















Roman Saint-Hubert se fâche



Dans cette chronique du Dauphiné et ces 416 pages, j'ai voulu décrire, fin XIX ème Siècle, la nature encore indemne des atteintes du modernisme et de ses nuisances, qui nous mènent, sans tapage, lentement à la triste condition d'individus enfermés dans le béton. Et peut être à notre perte?



J'ai aussi tenté de réhabiliter un peu la chasse qui a si mauvaise presse de nos jours. Je reconnais, par contre que ses détracteurs n'ont pas tort dans tous les cas… Donc, il faut savoir se restreindre, se modérer dans toute activité, tout est là!



A bien y réfléchir, nous autres sapiens, à cette heure, ne serions pas ici présents, à lire et écrire sans elle, la chasse. Depuis l'Europe glacée d'il y a quelques dizaines de milliers d'années, la chasse constitue le premier sujet de préoccupation, la survie de l'espèce passe par elle. Sans gibier, et donc sans chasse, l'homme de Cro-Magnon ne pouvait penser survivre, au fil des changements climatiques.



Dans la mesure du possible, je me suis efforcé de reproduire aussi ce que pouvait être l'existence de nos ancêtres en campagne, au rythme des saisons dans le dernier quart du XIX ème Siècle, période peu exploitée par les écrivains actuels, à cheval sur le deuxième et troisième millénaire. Egalement de traduire l'état d'esprit de la population après la débâcle de 1870 et les massacres de la Commune, dans une France en plein essor industriel.



Si l'alcool coule à flots et les querelles se multiplient tout au long du bouquin, ce n'est pas nécessairement un effet de noirceur de ma part. Ce n'est que le reflet de la société française qui recherchait avant tout la jouissance immédiate et traquait le fait divers après les contraintes et les cadences de travail accablantes.



En tout cas, dans ce roman, la part belle revient à la nature; sans oublier les personnages célèbres de la région et les "monstres" de la littérature de l'époque. Vous remarquerez que j'ai envoyé dans ce Saint-Hubert de nombreuses allusions à la bête du Gévaudan. Et je compte bien dans un futur proche m'attacher à produire un volume sur l'énigme la plus difficle à résoudre de l'histoire de France. Un boulot immense d'investigateur du passé…J'ai quelques indices qui pourraient peut-être dévoiler une partie de la vérité.



Sans être défaitiste, je pense que personne n'aura jamais la totalité de l'explication du mystère de la bête. Seulement des parcelles, dans le meilleur des cas. Ce qui permettra de continuer à chercher et à rêver...









En cas de problème relatif au paiement, merci de m'envoyer un mail à l'adresse suivante:guillermard38@gmail.com































Extrait du RomanCommandez









Terrain de chasse des braconniers qui défient et fâchent Saint-Hubert et l'autorité.









Il attend le retour de son maître qui refait le monde au bistrot à grands coups d'absinthe.









Fusil en main, c'est ce milieu qu'ils serpentent ,traquant le gibier et champignons, dont ils ne vous donneront que la recette...















© 2012 Jean-François Guillermard | Extrait du Roman