Jean François GUILLOIS

CLUMIC Arts Graphiques.



- Notre société est née d'une idée simple : associer des compétences, pour être capable de couvrir l’ensemble de vos besoins en impression pour ensuite pouvoir les optimiser.



CLUMIC Arts Graphiques est associé à 4 imprimeries :

(3 en France/ 1 en Espagne). Nous aurons l’avantages de vous proposer l’ensemble des formats de machines et procédés d’impression, et nous pourrons ainsi adopter le meilleur procédé (offset feuille et rotative/ ou Numérique). Du simple flyer aux livres d'Art, nous saurons à chaque fois sublimer vos besoins.



Notre bureau Parisien vous apportera de multiples avantages. Tout d'abord un premier contrôle de vos fichiers, cette première étape étant très importante avant que l'un de nos techniciens sur site de production effectue lui même un dernier contrôle et vous transmettes un BAT final.



Nos procédés d’impression :



- Offset : (4/5/8 et 10 couleurs) Format 52 x 72 et 70 x 102 cm

- Rotative : 8 pages (5 couleurs)

- Numérique : Presse indigo "qualité Offset" et copieur Xerox (petite quantité)

- Traceur à solvant & latex (affiche grand format) lés 2,50 m et de 5 mètres"



Façonnage en interne : Dos carré collé. PUR. Cousu/ Wire'O/ 2 points métal/ Pliage/ Découpe.





Nos normes : ISO 14001/ 9001/ Imprim'Vert

Certification : FSC & PEFC



Savoir faire : Livre d'art/ Catalogue/ Dossier de presse/ Brochure/ Dépliant/ Kakemono/ PLV/...



Notre volonté, faire de vous un vrai partenaire. Nous savons chacun que la confiance se gagne avec le temps, mais nous saurons vous donner cette valeur qui nous est chère.



A bientôt.



Jean-François



Mes compétences :

acheteur

Art

Dossiers de presse

Édition

Imprimerie

Kakémono

PLV

Presse

Prêt à porter