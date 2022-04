Jean-François GUIRAUD

Gérant de la société BRC "G" PRODUCTIONS , offre aux entreprises l'opportunité de convier leurs relations d'affaires sur les plus grands événements sportifs et culturels dans des conditions vip exceptionnelles et réalise les projets sur tous types d’événements .

( Soirées ludiques , inaugurations, lancement de produits , conventions, anniversaires , séminaires…)



Coté sponsoring , BRC "G" PRODUCTIONS , se positionne en agence conseil .