Bonjour



j ai intégré la fonction commerciale depuis 1983 et je l ai excercée, à différents niveaux dans le secteur de la métallurgie, de la plasturgie , de la chimie , des traitements de surface.



l identité essentielle d un bon négociateur est de transmettte son envie , de donner confiance à son son client en répondant à son attente et bien entendu de respecter les engagements pris .



gagner : c est convaincre



contact : jf.gybels@wanadoo.fr portable : 06.85.18.63.43



pour toute proposition de collaboration commerciale sur le quart nord est du territoire français dans le domaine de la plasturgie , de la métallurgie ou des services n hésitez pas à me contacter



cordialement



jean françois GYBELS



Mes compétences :

Vente

Commercialisation des produits techniques