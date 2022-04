Jean-Francois HANOT

Apres avoir exercé en grande distribution dans le secteur automobile pour la société NORAUTO, j'ai repris deux agences Immobilieres FNAIM sur la Cote d'Opale au Stella Plage, Le Touquet.

Membre du Conseil d'Administration de la chambre FNAIM du Pas de Calais et du bureau de la commission des Locations de Vacances De la Fédération de l'Immobilier, je deviens en mars 2018, Président de la Chambre Syndicale des Professionnels de l’Immobilier pour la Picardie et le Pas de Calais et assure la fonction de délégué au sein de GALIAN, société de garantie financière pour les agents immobiliers et d’assurance.



Passionné de sports mécaniques, j'ai intégré l'organisation du Rallye Raid PARIS DAKAR depuis 1998 en tant que CP, contrôleur de passage.

Depuis 20 ans, un véhicule 4x4 m'est confié par l'organisation pour effectuer sur les épreuves spéciales, les pointages des concurrents.

Outre le DAKAR, j'ai pu participer au CER Central Europe Rally en Hongrie et Roumanie, puis en 2009 et 2010 au SILK WAY Rally en Russie.



Depuis 2005, Co organisateur de l'Enduro du Touquet Pas de Calais, responsable de la Logistique Sportive, chargé de la gestion des 150 bénévoles et commissaires de piste ainsi que des 50 véhicules d'organisation au sein d'ETO et de la ville du Touquet.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Location

Organisation

Achats

Formation

Gestion

Afrique

Immobilier

Communication

Développement commercial