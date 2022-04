Jean Francois HARDOUIN

Eleveur producteur boucher bio , notre ferme dans l'Orne en Basse Normandie, notre atelier de découpe a Poissy dans les Yvelines, permettent de faire découvrir la viande bio (boeuf, veau, porc, agneau, volailles bio) et la charcuterie maison bio sans sels de nitrites ni colorants ni conservateurs, a la clientèle de Paris et Ile de France.



Nos animaux vivent en liberté, nous prenons soin du bien être animal. Notre viande a du gout et est très tendre et ne réduit pas à la cuisson.



découvrez notre site :Array