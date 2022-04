Naturaliste généraliste par goût, je suis dans un premier temps professionnellement spécialisé en géomorphologie dynamique (volcanisme, mouvements de terrain, évolution anthropique et naturelle des paysages) et plus particulièrement la cartographie de ces phénomènes par télédétection. La thématique "volcanisme" m'a ensuite amené à travailler dans les muséums où j'ai poursuivi ma carrière.