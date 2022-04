Jean-François HERAUT

Intégrant le Groupe La Poste en 1991, j'ai toujours occupé des missions dont la finalité est d'accompagner et soutenir le développement des ventes de mon entreprise en étant un interlocuteur fiable et efficace auprès de notre force de vente, des directions transverses (Finances, Opérations...) mais aussi au service et contact direct de nos grands clients opérant sur le différents "marchés" (VAD Traditionnelle, E.Commerce, Prestataires, Banques, Assurances, Services).

Esprit de service et sens client sont pour moir des valeurs innées qui m'animent au quotidien avec toujours le même objectif : la Satisfaction du Client (qu'il soit interne ou externe) et porter toujours plus haut les valeurs de mon entreprise auquel je suis fier d'appartenir.

Actuellement, je suis chargé de l'analyse et du pilotage commercial de l'activité des clients de la Direction Régionale des Ventes de l'Ouest du pôle Colis



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Reporting

Analyse de données