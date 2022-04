Jean François HETZEL

Diplomé d'une école supérieure de marketing

( Bac+4) , je suis à la tête de l'entreprise IDsoft depuis le départ à la retraite du fondateur en Décembre 2008

Homme de communication et de contact mon objectif a toujours été d'être à l'écoute des professionnels qui sont sur le terrain pour appréhender au mieux leurs besoins et mettre au point des produits et services qui les aident à vendre

Avant d'intégrer IDsoft, j'ai passé 10 ans à monter et animer des réseaux de vente direct pour des sociétés comme le livre de paris Hachette, K par K et Maisons PHENIX

Aujourd'hui, en sus de mes responsabilités de Gérant d'entreprise, j'anime régulièrement des conférences et séminaires de formation à l'attention des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et participe chaque année à des ateliers de travail avec le ministère du logement sur l'évolution des dispositifs fiscaux liés aux investissements immobiliers locatifs



Mes compétences :

Défiscalisation

DEFISCALISATION IMMOBILIERE

Formation

Formation vente

Immobilier

Microsoft CRM

Simulateur

Simulation

Vente