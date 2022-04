Jean-Francois HINGRAY

Après avoir débuté en tant que vendeur spécialisé, j'ai réussi à évoluer vers des postes à responsabilités de plus en plus importants, d'occuper le poste de directeur de magasin depuis plus de 12 ans et d'avoir créer une entrepris dans le même temps.

J'ai le commerce dans l'âme et j'aime par dessus tout manager une équipe.J'ai une réelle satisfaction de mettre à disposition mon expérience, de former , encadrer, accompagner une équipe motivée et motivante.



Compétences métiers:



- Formation et management équipe de vente, encadrement.

- Satisfaction, accueil et service clientèle.

- Relations avec partenaires sociaux (CE, DP, CHSCT, délégués syndicaux),

- Conduite de réunion.

- Gestion budgétaire, compte d’exploitation ( Ca, Taux de marge, marge, rex…)

- Règles de Merchandising,

- Gestion des stocks,

- Zone de chalandise, étude marketing, suivi concurrentiel,

- Règles de sécurité magasin,

- Recrutement,

- Gestion de la construction d’un magasin.

- Gestion de la fermeture d’un magasin et d’un reclassement du personnel.

- Polyvalence et autonomie.



Mes compétences :

Ameublement

Commerçant

Directeur centre de profits

électroménager

Manager

Motivation

Polyvalent

Management