Jean-Francois HUGUES

O Accélérateur de l'innovation

Après avoir accompagné plus de 50 PME et grand groupes à inventer, concevoir, produire et distribuer leurs produits et service de demain, 7C Consultants accompagne les projets d'innovation d'entreprise à tous niveaux (de la sensibilisation par des conférence, par des formations, par l'accompagnement opérationnel de la créativité et des projets d'innovation, par la formation des équipes, jusqu'à la mise en place de démarche globales d'innovation, ...)



o Coach, formateur

spécialisé en

- organisation/efficacité, management, cohésion

- multiculturel (géographique: Europe, Inde, US, Asie; frontières entre métiers)



o Artiste indépendant,

- sculpteur sur pierre,

- peintre calligraphe.



