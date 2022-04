Jean François Israël KADIMA MUTOMBO.

Doté d'un diplôme de graduat en infomatique de gestion et d'un autre en sciences commerciales et financières de l'ISC/Gombe, je suis licencié en gestion commerciale et financière du même Institut. Mr Kasilembo fut mon collègue de graduat à l'ISC et collègue dans la profession pétrolière. Mr Tshikuya était mon partenaire Trésorier de l'INPP vers les années 98- 2001 et moi Sous-directeur de Trésorerie à SEP-CONGO. Mr Pierre Isaki, Collègue au Foner où j'étais Chef Comptable et Assistant du DF (2009-2010). Près de 25 ans de carrière à SEP-CONGO, je suis un grand Expert financier de la profession pétrolière. Pendant sept mois, j'étais Auditeur Financier à CAA/AIR KASAÏ (juin 2011 à Janvier 2012). Consultant aux cabinets Africonsul et Business Consultant dépuis trois ans, Je suis lement avec BCC-Services où je suis une formation sur le Logiciel SAP Business one et accompagne ce cabinet comme Expert/Finance dans l'implémentation de ce logiciel chez les clients. Je suis présentement en mission chez DKT CONGO pour cet objet. Jean François I. Kadima Mutombo est marié te père d'une famille nombreuse.Il s'agit ici d'une brève présentation sans aller dans les détails. Je suis désireux d'un emploi à durée indéterminée pour garantir ma pension. Ce que je fais actuellement est pour moi un job. les marchés ne sont pas évidents et à BCC-Services, j'y suis pour un bésoin purement de formation afin d'enrichir mon portefeuille de qualifications. Si vous voulez en connaitre plus sur moi, je peux vous transmettre mon CV. Merci.