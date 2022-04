Madame, Monsieur,



Acheteur pendant plus de 14 ans, j’ai occupé successivement tous les postes liées à l’approvisionnement dans le secteur de la distribution automobile.



La fonction que j’occupais, m’a permis de découvrir l’importance de l’ensemble des intervenants qui constitue la chaîne d’approvisionnement et d’analyser leurs répercutions sur la fiabilité d’un stock.

Coordinateur achat sur la totalité des familles produits, je comprends l’importance de la rationalisation des stocks. En tant qu’acheteur , j’ai eu pour missions d’établir les budgets prévisionnels, les plannings de commandes, le choix des équipementiers et leur profondeur de gamme, puis d’effectuer le suivi régulier de leur mise en application.



Aujourd’hui, je souhaite étendre mes connaissances d’acheteur dans d’autres domaines que le négoce automobile et mettre à profit mes compétences au sein d'autres sociétés. Raison pour laquelle j'ai suivi dernièrement une formation de préparation au TOIEC.

Disponible, dynamique, ayant le sens de l’écoute et du travail en équipe, je reste à votre disposition pour discuter à d'éventuelles propositions.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguées.



Jean-François Jasniak

06.81.21.13.15