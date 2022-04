Jean-François (jeff) BOUBANGA MIGOLET

Entrepreneur, communicateur, éducateur, facilitateur et innovateur créatif, Jean François MIGOLET BOUBANGA (JFM) a consacré cinq années pour découvrir et développer ses talents en leadership, stratégie, créativité et innovation. AFEEC (Centre Africain de l’Entreprise et de l’EntreprenariatArray ) est l'un des résultats de ce beau et long voyage.



À l'origine un natif du Gabon (Afrique centrale) Jean-François MIGOLET BOUBANGA est également établi à San Diego en Californie et au Gabon. Avec son équipe, ils ont crée JFMPartners (www.jfmpartners.com ) un cabinet de conseil en stratégie, innovation, développement et accompagnement de projets pour particuliers, dirigeants et institutions ainsi qu'AKOK SOLUTIONS INFORMATIQUES(AKOKSI). "AKOKSI" est une société de services professionnels offrant des conseils en technologies de l'information et de solutions d'affaires axées sur la technologie (www.akoksi.com).



Jean-François MIGOLET BOUBANGA (JFMB) combine plus de 10 ans d’expérience en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe sans oublier l’étendue de son réseau professionnel dans le monde entier qui est simplement remarquable (soit plus de 10 000 contacts). Il est à cet effet membre des réseaux d’affaires mondiaux tels que Xing (www.xing.com ),LinkedIn (www.linkedin.com) et Viadeo.



Jean-François MIGOLET BOUBANGA (JFMB) est un expert dans les domaines suivant: entrepreneuriat, développement d’affaires, vision d’entreprise, planification stratégique, leadership, créativité, négociation, marketing, développement personnel des femmes et des hommes sans oublier d’autres domaines comme l’innovation et la communication.



Mes compétences :

Créativité

Persévérance

Vision

Marketing

Commerce international

Leadership

Communication

Relations Publiques

Innovation

Adaptabilité