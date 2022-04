Jean François JOAO

Disponible depuis peu, je cherche une entreprise qui me permette de m'épanouir

Polyvalent, j'aime concevoir produire et effectuer les poses



Activité numérique de la conception à la production

Activité liée à la signalétique adhésive, bâches, film bâtiment ou magasin, décoration de véhicule



Dévoué, consciencieux organisé et méthodique j'ai une bonne capacité à évaluer la qualité d'impression



Je suis à votre disposition pour vous rencontrer au plus vite



Mes compétences :

Adhésifs

Communication

Création

Impression numérique

infographe

PAO

Production

Publicité

Sérigraphie

Signalétique

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Graphisme

total covering