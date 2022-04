Jean Francois JOLIVET

De formation école de commerce je dispose d'une expérience réussie de 15 ans dans la distribution automobile.

Responsable de secteur Vw Bk sur la région Rhône Alpes j'ai rempli des fonctions d'animation et formation réseau. Responsable de la dimension risque j'ai négocie au mieux les accords financiers et commerciaux pérennes avec les distributeurs (CA multiple par 2 ,pénétration accrue de 70%)

Depuis 12/2006 j'occupe le poste de responsable développement réseau des marques du groupe VW France sur l'est et le sud de la France (160 partenaires,350 sites) avec pour missions : le développement des marques selon les stratégies spécifiques, la gestion de la vie du réseau (risques financiers, achat/vente,risques juridiques), un rôle d'arbitre entre les marques selon les intérêts respectifs et les potentiels marches, la prospection des opérateurs majeurs de la distribution auto.

Je suis désormais a la recherche d'un poste a dimension managériales synthétisant mon expérience terrain et mes connaissances en matière de stratégie réseau



