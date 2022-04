Jean-François JOLY

Actuellement en charge du suivi et du développement du portefeuille client des transports Delcroix, j'ai développé et enrichi pendant 27 ans une expérience diversifiée et générale de la fonction.



Mes activités de développeur sont sous-tendues par un objectif : répondre aux attentes de notre clientèle par l'innovation, tout en instaurant un climat constructif et serein.



Le Groupe Delcroix est scindé en deux activités : Delcroix & Logways, ces sociétés partagent les mêmes valeurs : Coopération, Créativité, Conquête, Excellence.

Les Transports Delcroix sont spécialisés dans le transport de route de matières dangereuses (produits pétroliers, produits chimiques, déchets industriels…). Delcroix opère avec sa propre flotte (130 camions – 44T super lourd), essentiellement composée de tracteurs et semi-remorques type benne et citerne. Le Groupe Delcroix a élargi son offre fin 2007 en créant une filiale : Logways.

Logways conçoit, met en œuvre et pilote des solutions de logistique multimodale sur-mesure pour les industriels. Elle opère sur les marchés suivants : sidérurgie, métallurgie, cimenterie, granulats, recycling, … et gros équipements industriels.

Transports Delcroix : http://www.transports-delcroix.com

Logways : http://www.logways-logistique.com

Blog Delcroix logways : http://delcroixlogwayslesdefis.wordpress.com



Mes compétences :

Qualité

Dialogue social

Audit

Iso 9001

Management

développement RH

QHSE

Recrutement

Coaching

Accompagnement individuel

E-reputation

Environnement

Relation sociale