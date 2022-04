Jean François JOUBERT

En 18 ans d'expérience et de professionnalisme dans le domaine du mastic colle MS Polymères, toutes les applications concernant les piscines, enseignes, climatisation, collectivités, ont déjà fait leurs preuves auprès de nombreux professionnels...

Aujourd'hui C2J a développé en collaboration et grâce à des fabricants réactifs et aux demandes des industriels une nouvelle génération de mastic MS polymère hybride < PROCOL > Ces mastics sont aux normes Européennes, préservant l'hygiène l'environnement et la santé. ( REACH )

PROCOL est aussi au Canada



Mes compétences :

L'innovation au service du professionnel