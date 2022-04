Jean-François JOUNET

Bpifrance : servir l'avenir



Point d’entrée unique pour les entreprises, bpifrance propose sur tout le territoire une offre de financement public plus simple et plus efficace. Au service du développement des entreprises et des territoires, bpifrance regroupe OSEO, CDC Entreprises, le FSI et FSI Régions.



Il offre l’ensemble des instruments de financement aux PME et ETI. Il contribue à l’essor des filières porteuses d’avenir, en créant des liens entre grandes et petites entreprises et joue le rôle d’investisseur stratégique en accompagnant, au cas par cas, les grandes entreprises.



Organisé autour de plusieurs métiers complémentaires, bpifrance propose aux entreprises un continuum de financement à chaque étape de leur développement :



Le financement de court, moyen et long terme en partenariat avec les banques, pour des projets d'investissement matériels et immatériels, du besoin en fonds de roulement et des créances publiques,



La garantie des concours financiers accordés par les banques pour les projets de création, de transmission, d'investissements matériels et immatériels, et pour le cycle d'exploitation des PME,



L’innovation via des aides publiques et des financements spécifiques sous forme de subventions, d'avances ou de prêts, apportés aux projets innovants menés par une ou plusieurs entreprises,



Les fonds propres : prises de participations minoritaires au capital d'entreprises, de la PME à la grande entreprise, directement ou via des fonds sectoriels ou régionaux,



L'export : accompagnement des entreprises à l'international avec Ubifrance, financement des besoins à l’export, et distribution des garanties publiques avec Coface.



bpifrance intervient en partenariat avec les acteurs privés, en financement comme en investissement. Il agit comme un catalyseur et provoque un effet d’entrainement pour renforcer les capacités d’investissement des entreprises tout au long de leur cycle de vie.



Outil de compétitivité économique, il agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et les Régions.



bpifrance est un partenaire financier avisé et patient, qui recherche la rentabilité sur le long terme, garantie de la pérennité des entreprises.



Avec des moyens renforcés et une force de frappe inédite, bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les champions de demain.



