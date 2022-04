Jean Francois JOYEUX

Apres 25 ans dans la grande distribution où j'ai dirigé des magasins réalisant prés de 250 millions d'euros de CA et employant plus de 600 personnes, j'ai monté en 2002 une petite sarl dans les supports publicitaires à Montpellier(hérault) et repris dans le même temps la gestion de la propriété familiale viticole de 70 ha dans le languedoc où nous produisons des Vins de pays d'Oc en rouge , rosé, blanc , et des AOC Minervois rouge;



Apres avoir refait l'ensemble des gammes, revu les packagings, nous cherchons à developper les ventes directes et la mise en bouteilles.nous vendons actuellement plus de 75% aux négociants ce qui fragilise la perennité de l'exploitation !!





De formation scientifique et économique au départ , je suis passé dans le grand commerce et la gestion de centres de profits pour continuer dans le conseil en communication par voie d'affichage et l'élevage du vin et sa commercialisation!!!

éclectique non??



Mes compétences :

Commmerce

Communication

Gestion