Jean-François JUPIN

Depuis mon BTS comptabilité je travaille avec méthode, rigueur et certitude.

Président d’association pendant 20 ans m’a permis d’acquérir un sens inné pour l’organisation en créant des spectacles de cirque, des pièces de théâtres, des fêtes médiévales, des compétitions de sport et des rallyes auto.

Sportif depuis l’âge de 7 ans et entraineur pendant 25 ans m’a donné une condition physique et une ténacité à toute épreuve.



Mes compétences :

Compétence dans le domaine associatif

Compétence en bien-être (musculation, relaxation,

Capacité à créer et à innover

Assurer l'organisation d'une structure de 20 salar

Capacité à gérer un secteur commercial

25 ans d'expérience dans la vente