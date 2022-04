A toutes et à tous,



Viadeo, outil d'échanges d'expériences professionnelles et de communication.

Mon petit parcours professionnel se résume en études et développement, dans le domaine de la passation des marchés et surtout dans le domaine de la formation.



Je suis ravi de vous avoir pour contact.

Plaisir sera donc pour moi d'échanger avec vous.



Cordialement.



Jean-François

.............



Mes compétences :

Administratif