Jean-François KANIA

Une expérience de vingt-trois ans dans le transport, diverses entreprises privées, m’ont permis de développer les compétences suivantes :



-Organisation des tournées.

-Choix de l’itinéraire adapté.

-Conduite de personnes.

-Livraison dans le respect du client et des délais.

-Entretien des véhicules et souci des consommations.

-Disponibilité, ponctualité et discrétion totale.

-Vigilance de la sécurité et du respect du code de la route.

-Conduite courte et longue distance de 14 à 20 M3.

-Expérience de la conduite et des livraisons sur Paris et l’Ile de France.

-Expérience de la conduite sur toute la France et l’Europe.

-Expérience de la conduite à gauche.

-Expérience de la conduite de véhicule frigo.

-Expérience de la conduite avec remorque.



Un intérêt personnel pour l’informatique me rend encore d'avantage performant dans l’organisation de mon travail.



Je possède :



-Le brevet européen des premiers secours.

-L’attestation de stage de formation « gestes et postures ».

-L’ADR.



Mes compétences :

Conduite avec remorque

Conduite en ADR

Conduite de personne

Conduite longue distance

Conduite à gauche

Conduite en ile de france et paris