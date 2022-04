Jean-François KLEINFINGER

Gaspillage de ressources alimentaires, montagnes de déchets et excès d'azote, d'une part, besoins en protéines et en engrais bio, d'autre part ... la pression sur les ressources s'accroit.



L'élevage industriel d'insectes apporte une réponse à ce défi en proposant une nouvelle voie pour une valorisation des biodéchets à forte valeur ajoutée.



Le projet combine le développement durable, l'élevage, l'industrie et l'agroalimentaire pour apporter des solutions aux défis déchets et protéines de demain. Il contribue à l'émergence d'une filière d'entomoculture industrielle française, sur le marché international naissant.



Mes compétences :

Ressources humaines

Business Intelligence

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing

Recrutement

Gestion de la relation client

Intégration

Management

Big Data