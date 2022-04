Jean François KOUASSI

Le contrat social de Rousseau nous apprend que l'homme a décidé de se départir d'une partie de sa liberté pour la confier aux pouvoirs publics à charge pour eux d' en être les garants. Si les rapports entre les personnes publiques et les personnes privées sont régis par des règles juridiques ils n'en demeurent pas moins conflictuels.Pour la simple raison que ceux-ci défendent un intérêt privé et ceux là l'intérêt général. Cette dialectique est particulièrement stimulante pour moi. Je me suis donc dirigé vers le droit pour comprendre cette relation et défendre leurs intérêts réciproques en cas de contentieux. C'est dans cette optique que je fais de la promotion, la diffusion et la protection des droits mon leitmotiv. Je suis de ce fait particulièrement intéressé par la fonction d'avocat dans les domaines relatifs au droit public ,aux droits de l'homme et au droit humanitaire. Actuellement je suis adjoint territoriale d'animation dans une école élémentaire et rédacteur pour une revue juridique. Je suis par ailleurs engagé dans plusieurs associations de défense des droits.



Mes compétences :

Enseignement

Droit humanitaire

Organisations humanitaires

Droit public

Droits de l'homme

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel