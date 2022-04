Jean-François LACOSTE-BOURGEACQ

. Expert agréé au titre du CIR 2015-2017 dans le domaine des sciences alimentaires et des sciences du management

. Expertise en innovation ouverte et en management de l'innovation.

. Conduite de projets R&D à l'international (emballage, techniques séparatives).

. Chargé d'enseignement en innovation dans l'agro-alimentaire dans le cycle Masters du groupe Ionis-STM

. Membre de la commission d'experts AFNOR sur le management de l'innovation.

. Membre de la commission d'experts AFNOR sur l'information environnementale des produits alimentaires.



. Membre du réseau agro consultants

. Expert sectoriel (agro alimentaire) Oséo.



Dernières publications:

- Bibliothèque virtuelle AFNOR

. Articles sur l'innovation ouverte:

http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/print/actualites/article-du-mois/l-innovation-ouverte-pour-concevoir-de-nouveaux-produits-ou-services-dans-formulaires-et-outils-qualite

http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/popin/ofm/formulaires-et-outils-qualite/iv/iv-50/iv-50-61

. Articles sur les risques de l'innovation:

http://www.bivi.maitrise-risques.afnor.org/layout/set/popin/ofm/maitrise-des-risques/iv/iv-10/iv-10-70

http://www.bivi.maitrise-risques.afnor.org/layout/set/popin/ofm/maitrise-des-risques/iv/iv-10/iv-10-25

- Brevets et innovation

http://www.journaldunet.com/expert/50248/les-brevets-finiront-ils-par-tuer-l-innovation.shtml

- Recalibrating the innovation metrics system

http://www.innovationmanagement.se/2011/04/08/recalibrating-the-innovation-metrics-system/

- Clues to innovation risk management (http://www.innovationmanagement.se/2010/09/22/clues-to-innovation-risk-management/ )

- "Innover avec succès" prix du livre performance et qualité, publié aux éditions AFNOR 2009

- "Innovation agile, publié aux éditions AFNOR 2007



Brevets US: 6083581, 6042853, 6132779



Mes compétences :

Innovation ouverte

Marketing de l'innovation

Management de projets innovants

Innovation