Jean-François LAGARDE

Homme d’actions, de décisions et de challenges, j'ai enchainé au cours de mon parcours professionnel des missions dans des milieux aussi variés que difficiles et les défis ont toujours été le moteur de mon évolution professionnelle.



De manière naturelle après avoir créé AppSSanté, synthèse de mon expérience dans les domaines du système d’information, du pilotage, de la transformation (notamment digitale) d’organisation et de la santé, après avoir conseillé les entreprises en matière de stratégie (notamment digitale), d’organisation et de fonctionnement au sein d'Acadys, je rejoins aujourd'hui nehs.



Mes compétences :

Finance

Assurance

Secteur public

Système d'information

Banque

Manager

Santé

Pilotage de la performance

Dialogue social

Conduite du changement

Restructuration

Transformation SI

Business Transformation