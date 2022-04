Jean-François LAMARE

Après 38 ans dans l'industrie du génie climatique au poste de électrotechnicien mes objectifs et attentes personnelles ,professionnelles et financières ont évoluées.



Aujourd’hui , j'ai pris la décision de travailler différemment, de pouvoir gérer mon temps comme je le désire, de me constituer un revenu résiduel et exponentiel et de ne plus être tributaire du système traditionnel.



Une toute nouvelle façon de travailler que je mets au profit de toute personne désirant la même liberté.



Le conseil, l’accompagnement et la formation sont mes domaines d’intervention que je développe avec passion, coaching individuel ou d’équipe d’indépendants afin que chacun puisse atteindre ses propres objectifs.