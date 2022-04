Jean-Francois LANGLOIS

Coté professionnel, Ingénieur informatique dans une SSII, je me suis spécialisé dans le domaine de la 3D. Mais ma double compétence 'langages du SI' me permet d'avoir une vision plus large sur les problématiques client.



Coté personnel, je suis président du Rennes Floorball Club, club créé début 2010.



Je suis également attiré par le monde arabe et plus particulièrement la Syrie, où la richesse culturelle et les valeurs d'hospitalité et de générosité, notamment, en font un pays magnifique.



Mes compétences :

3D

J2EE

C++

IHM

WebGL

Web services