Jean-François LARTIGUE

La rapidité et l'ingéniosité caractérisent les promoteurs du changement. Ils se montrent doués pour des activités multiples. Stimulants, alertes, directs, leur compagnie est justement appréciée. Intuitifs et très sensibles au comportement des autres, ils savent utiliser ces atouts pour les entraîner dans leurs projets. Allant d'un intérêt à l'autre, ils savent augmenter toute la palette de leurs désirs. Portés à l'innovation et à l'aventure, relevant des défis, ils se montrent pragmatiques et savent garder un objectif en ligne de mire. Généralistes et multispécialistes, ils aiment se sentir compétents dans des domaines divers et apprécient cette aptitude chez les autres.