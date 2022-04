Jean-François LAUTARD

Acquérir de nouvelles connaissances, capitaliser les expériences et progresser dans le domaine de la prévention des risques professionnels, me semble le chemin adapté à la démarche de progrès constant qu'impose l'amélioration des conditions de travail.

En cela, l'impact de la politique sur la dérégulation des systèmes biologiques terrestres m'interpelle. Comme tout un chacun, je souhaiterais agir en m'inscrivant dans une démarche appropriée. Là encore, le sujet demande à être exploré, en passant par l'acquisition de connaissances. Dans l'attente, le champ personnel m'offre la possibilité de participer par de petites actions dans le cadre d'une AMAP .



> Compétences professionnelles : Bonne connaissance du fonctionnement de l'institution: Mairie de Paris. Compréhension des enjeux politiques et des nécessités d'évolution des services. Capacité de réflexion sur les besoins d'adaptation des individus à faire face au changement.

> Qualités personnelles : Goût du travail en équipe et du relationnel, autonomie & esprit dinitiative, capacité dadaptation.



Mes compétences :

Conseil en management

Management opérationnel

Accompagnement social et orientation professionnelle

Animation de formations: RPS, TMS

Coaching

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Outlook