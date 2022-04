Jean-François LAVAUD

Le sens du service; cette phrase me correspond parfaitement et contribue aux 10 années passées à assurer le support/conseil aux utilisateurs et ce même les plus exigeants.



Disponibilité, réactivité, écoute et bien sûr compétences sont les facteurs de la meilleur assistance possible.



Ces années aux contacts des utilisateurs m'ont permis de voir que le plus gros des problèmes se situe (trop) souvent sur le poste de travail.



Cycle de vie, évolution du socle, déploiement d'applications, optimisation, choix matériels ...etc... sont autant de choses à prendre en compte pour réduire le support des équipes techniques.



C'est dans cette optique de gérer le problème à sa source que je m'éloigne peu à peu du contact avec les utilisateurs pour me diriger vers de l'administration de poste de travail.



Paradoxalement, je ne pense pas être plus proche de l'utilisateur qu'en concevant et fournissant son outil de travail de tous les jours...



Mes compétences :

Microsoft Powershell

Microsoft Windows Seven

Seven

WAIK

WDS