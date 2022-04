Jean-François LE BROCH

Ayant bénéficié d'un congé de formation FONGECIF, j'ai souhaité devenir Technicien Supérieur du Bâtiment . Au cours de cette formation nous apprenons les compétences indispensables à ce métier :

-faire le métré d'une opération de construction complexe et l'estimer au bordereau ou au ratio,

-réaliser l'étude technique, décrire les ouvrages et maîtriser le budget d'un projet de construction complexe,

-ordonnancer, planifier et coordonner une opération de construction complexe et en suivre la facturation,

-faire l'étude de prix aux déboursés et optimiser la rentabilité d?une opération de construction complexe.



Mes compétences :

Communication

Conscience professionnelle