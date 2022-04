Jean-François LE FALHER

Domaines d’expertise :



- Ventes immobilières, construction et financements immobiliers,

- Droit de la famille, donations, anticipation successorale, successions

- Montage et examen de dossiers d'investissement, organisation de data room électronique, rapports de due diligence relatif au droit immobilier en français ou en anglais, construction, environnement, fiscal et fusions-acquisitions,

- Apports partiels d’actifs immobiliers, fusion-acquisition de société à prépondérance immobilière,



Mes compétences :

Due Diligence

Immobilier

Juridique

lawyer

Real Estate

Droit notarial

Droit immobilier

Droit de la famille

Droit