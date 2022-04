Jean-François LEBOUCHER

Bonjour,



- "AUX PLAISIRS DES PTITS LOUPS"Éducateur Canin et Comportementaliste, je me déplace à domicile pour vous aider à éduquer ou à rééduquer votre compagnon, quel que soit sa race, son age, sa taille.



- J'ai effectué ma formation au centre WOODENPARK (Ecole européenne sous controle de l'état). La profession d'éducateur canin m'a été enseignée par Didier Raynal, éducateur canin professionnel qui a mis au point une technique originale différente des méthodes classiques et offrant des résultats rapides et efficaces.



- La formation de comportementaliste, assurée par Lise Busi- Raynal, directrice du centre et comportementaliste, m'a permis de parfaire mes connaissances sur les chiens et de comprendre leurs comportements. J'ai aussi pu acquérir une méthodologie de travail afin d'accompagner au mieux les personnes faisant appel à moi.



-"AUX PLAISIRS DES PTITS LOUPS" vous propose ses différents services pour vos longues journées de travail, vacances, week-end, hospitalisation ou imprévus, la promenade, la visite à domicile, la garde à domicile



-"AUX PLAISIRS DES PTITS LOUPS",se déplace dans les départements des Alpes-Maritimes et Monaco.

Autres départements me contacter.



n° Certificat de capacité : 2009S76760108



Siret : 518 474 481 00018



Mes compétences :

Comportementaliste

Éducateur

educateur canin

Education

Education canine