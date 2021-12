Jean-François LEBRUN

Fort dune expérience de 22 ans dans l'univers du digital au sein d'agences web, et passionné par les nouvelles technologies, je relève de nouveaux challenges professionnels.



Jai occupé les postes d'intégrateur, graphiste, Lead Developer Front End, responsable de la création graphique et enfin de chef de projet. Jai ainsi développé de nombreuses compétences aussi bien techniques que relationnelles.



Riche de ces expériences, je m'investis aujourd'hui avec tout mon enthousiasme et ma motivation dans un poste où je mets à profit mon expérience, partager ma culture digitale et travail sur de multiples projets.



Mes compétences :

Directeur artistique

Wordpress

SEO/SEM

PHP

Conception

W3c

Ergonomie

Front end developer

Responsive Design

Gestion de projet / Scrum Master / Scrum Product Owner