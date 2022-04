Jean-François LECLERC

Longtemps je me suis couché tard. Fondateur de vis-à-villes en 1995, revue basée sur l’expérience sensible de la ville, j’ai toujours pris goût aux montages de projets qui répondent et accompagnent des réalités mutantes, telles que les nouvelles pratiques urbaines et territoriales.



Titulaire d’un Diplôme d’architecte en 2001, j’ai toujours cherché à utiliser l’approche architecturale du projet autour de la question urbaine, avec des outils toujours en évolution.



Une traversée dans les plus grandes agences de communication, alors jeune directeur artistique, m’a par la suite ouvert le champs encore en friche de la communication architecturale, étroitement associée à la conception du projet. A cette fin, j’ai crée en 2007, le label hyperprisme qui se veut être un outil d’aide à la communication et au développement de projet, à destination des acteurs de la ville.



En parallèle, j’ai mis en place l’écosystème la cellule verte qui, forte de sa pluridisciplinarité, se propose de trouver des solutions innovantes d’habitat, en perspective avec les exigences écologiques d’aujourd’hui. Mon expérience autour de la conception et la réalisation de projets d’habitations et d’équipements me permet d’aborder l’architecture dans toute sa réalité.



Je cherche actuellement à pousser plus loin la démarche en travaillant plus en amont au service des collectivités locales et opérateurs de la ville, à la découverte de nouveaux territoires...