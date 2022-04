Jean-François LEFEBVRE

Ancien cadre de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Consultant – Chargé d’études – Mandataire de sécurité.



Expériences professionnelles

Consultant et chargé d’études Réseau 3SQE-Ingenierie

De 2014 à 2018

Mandataire de sécurité suppléant d’Immeuble de Grande Hauteur et Responsable Unique de Sécurité adjoint d’Etablissements Recevant du Public

Maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance à maîtrise d’œuvre et d’exécution

Rédaction de notice de sécurité et d’accessibilité, rédaction de courriers GH4, GH65, GN6, GN13

Acteur et animateur des Commissions Départementales et Communales de Sécurité en IGH et ERP (interlocuteur unique auprès des autorités administratives de l’état)

Gestions de crises en IGH (manifestations, envahissement, ...)

Gestion d’une déconstruction, déshabillage, désamiantage, curage et reconstruction d’un IGH

Suivi de travaux d’installation d’extinction automatique à eau de type Sprinkler, de Système de Sécurité Incendie, de Colonnes en charge, de désenfumage, etc.

Gestion des exercices d’évacuation en ERP, Code du Travail, ICPE

Gestion et direction d’un Plan Particulier d’Intervention ICPE

Diagnostics de sécurité en IGH, ERP, Code du Travail, ICPE, monument nationaux

Etudes capacitaires et de faisabilités

Gestion de manifestations et de festivités en IGH, ERP, Code du Travail



Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, 25 ans de service

De 1989 à 2014

2003 à 2014, Etat-major - Ressources Humaines. Chef du groupe logements. Gestion de 900 logements. Attributions, suivi du locatif et des sinistres, rédaction des états des lieux. Management de 10 personnels.

Cadre opérationnel au véhicule de commandement. Gestion sur sinistres et autres périls, des plans d’intervention (Plan rouge...)

2001 à 2003, Etat-major - Section Logistique, chef du groupe service généraux d’un état-major de 200 personnes. Gestion technique, matériels et de l’espace vie des 18 étages du site.

Chef de salle opérationnelle des saisies des appels d’urgence et gestion des moyens d’interventions. (450 mille départs annuel)

1996 à 2001, cadre en unité opérationnelle. Responsable d’un véhicule de secours et de lutte contre l’incendie de 3 à 8 personnels, réalisant 10 à 15 interventions jours.

Formateur encadrant de la manœuvre quotidienne de la garde d’incendie.

Gestionnaire du service restauration pour trois casernes, management de 11 personnels. Elaboration d’environ 300 repas/jour. Budget annuel de 200 mille € en gestion des denrées et comptabilité matériels.

1992 à 1996, chef d’équipe gradé d’intervention en unité opérationnelle. Dispense des cours incendie et secourisme.

1989 à 1992, formation, instruction et homme d’équipage d’un véhicule de secours et de lutte contre l’incendie.

1987 à 1989, électrotechnicien-frigoriste industriel dans une PME.

Formations – Diplômes

2014 - Diplôme de chef de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance A Personnes (SSIAP3)

2012 - Moniteur Santé Sécurité au Travail (SST).

2000 – Brevet National de Moniteur de Premiers Secours, titulaire de la Pédagogie Au Emplois de catégorie 1 et 3, et de l’utilisation au Défibrillateur semi-automatique (BNMPS, PAE1, PAE3, DSA).

Attestation de stage Formation Hygiène et Sécurité du Travail (analyse et évaluation des risques).

Diplôme d’agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance A Personnes (SSIAP1).

1989 - Brevet National de Secouriste option Ranimation (BNSRA)

1987, CAP-BEP Electromécanicien, formation complémentaire de frigoriste industriel à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.



Centres d’intérêt

Véhiculé, permis A-B-C-E.

Randonnées moto.

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Visio).

Président de la section cyclisme de la BSPP.

Pratique du cyclisme en compétition (route et VTT).

Bénévole dans une association d'aide et de soutien aux orphelins.

Restaurations de maisons en gros et second œuvre.