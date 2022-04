Jean-François LÉGER

Après plus de 20 ans d'activité professionnelle, à exercer des responsabilités d'équipe et de gestion d'entreprise, j'ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière. Depuis 2015, je suis enseignant de l'Education Nationale et depuis la rentrée 2019 je suis Professeur titulaire en Lycée Professionnel en Economie Gestion option Commerce et Vente au lycée des métiers Victor Laloux de Tours.

Ma présence sur viadeo est motivée par l'envie de renforcer le lien entre la formation de nos jeunes et le tissu économique local.

Je ne suis nullement à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Marketing

Entrepeneur

Nettoyage industriel

Relation client

Management

Assurance

Gestion de la relation client

Prospection

Hygiène

Nettoyage

Communication

Humour et dérision