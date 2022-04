Jean-François LEPOUTRE

Je suis dirigeant du cabinet Qualimetrie, spécialiste du Management par l'Expérience Client.

Notre mission est de faire progresser la qualité de service chez nos clients par la mise en place de programmes de mesure et d'animation de la qualité de service.

Qualimetrie est, par ailleurs, un des plus important cabinet de visites mystères, sondages et baromètres satisfaction.

Nos clients sont de grandes marques de la distribution, restauration, services, banques, automobile, immobilier, batiment, BtoB. Notre expertise porte essentiellement sur le "Parcours Client", Retail, Digital, Multicanal.

Notre objectif : Faire de la satsifaction client un levier majeur de compétitivité.



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Développement commercial

Vision

Marketing

Gestion de la relation client

Management

Accompagnement

Accueil