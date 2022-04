Jean-François LEYAT

Je suis spécialisé dans le management et la gestion de sites industriels Agro-Alimentaires, j'ai été Directeur des usines pour IKAGEL sa, basé au Sénégal. (Fabrication & transformation des produits de la mer).

J'ai toujours eu un intérêt pour l'alimentaire : les modes de fabrications et transformations, l'innovation et la rigueur que ce secteur exige pour fournir des produits de qualités.

Bien sûr, c'est avec plaisir que je me rendrais disponible pour échanger, vous exposer l'ensemble de mon parcours et mes motivations pour l'avenir.



Mes compétences :

Adaptabilité

Leadership

Logistique

Amélioration continue

Amélioration de la productivité

Gestion de la production

Animation d'équipe

Animation de réunions

QHSE

Communication

Production

Analyse de données

Management

Coordination